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Bakan Alparslan Bayraktar'dan Suriye'ye elektrik ve doğal gaz iletimine ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Alparslan Bayraktar'dan Suriye'ye elektrik ve doğal gaz iletimine ilişkin açıklama Açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük 210 megavatlık elektriği 7 ayrı noktadan Suriye'ye verdiklerini belirterek, "Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde Halep'e yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihracatına başlayabilecek çalışmayı yapabiliriz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük 210 megavatlık elektriği 7 ayrı noktadan Suriye'ye verdiklerini belirterek, "Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde Halep'e yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihracatına başlayabilecek çalışmayı yapabiliriz." dedi.

Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'ye enerji ihtiyacı tespiti için iki farklı heyetin gönderildiğini belirten Bayraktar, Suriye'de yaşamın normalleşmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin 2017'den itibaren Suriye'ye elektrik ve akaryakıt ürünleri ihraç ettiğini belirterek, "Şu anda günlük 210 megavatlık elektriği 7 ayrı noktadan Suriye'ye veriyoruz. Zaten yürüyen bir iş var. İhraç ediyoruz. Orada yerelde firmalar var. Bizden satın alıyorlar ve dağıtımı o bölgelerde yapıyorlar. Ama bunu daha güneye, Halep'in durumu biraz daha kötü, oralara nasıl götürebiliriz, o arayışın içerisinde olacağız." diye konuştu.

Türkiye Halep arasında daha önce tesis edilen elektrik iletim hatlarını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde Halep'e yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihracatına başlayabilecek çalışmayı yapabiliriz. Dolayısıyla Halep'i bu anlamda rahatlatabiliriz. Biraz önce bahsettiğim 210 megavatı şubat ayında 300 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yine İdlib, Afrin, o civardaki bölgeleri desteklemek için. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim gibi kısa vadeli, orta vadeli belki birkaç yıla yayılacak. Mesela Halep'teki enerji santrallerinin ihtiyacı olan doğal gazı Türkiye'den oraya boru hattıyla sevk edebiliriz. Kilis'te doğal gaz hatlarımız mevcut. 36 inç boru. Yani bir sene içerisinde bir boru hattıyla beraber Halep'teki santral beslenebilir. Dolayısıyla hem doğal gazda hem elektrikte üretimden iletime, iletimden dağıtıma kadar bir plan üzerinde çalışıyoruz."

Bayraktar, bu noktada hem Türkiye'deki yatırımcıları hem de farklı ülkelerden gelebilecek şirketleri bu çalışmalara dahil etmek istediklerini dile getirdi.

Suriye'nin 2000'li yılların başında 630 bin varil petrol üreten bir ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, iyi bir saha etüdü ve sismik bir çalışmayla var olan potansiyelin artırılabileceğini söyledi.

Gabar'da petrol üretimi

Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretimine de değinerek, "Gabar'da bugün itibarıyla günlük üretimde 71 bin varile geldik." bilgisini paylaştı.

Gabar'da 75 kuyuda günlük 71 bin varil petrol üretildiğinin altını çizen Bayraktar, "Türkiye'nin geri kalanındaki kuyu sayımız ve üretimimize baktığımızda günlük bir kuyudan üretimimiz ortalama 40 ila 50 varillerde. Gabar'da bu, 900 ila 1000 varillere gelmiş durumda. Dolayısıyla petrol kaliteli ve kuyu verimliliği çok yüksek." diye konuştu.

Bayraktar, Gabar petrolünün ekonomik değerine de değinerek, "71 bin varilin yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yurt içi üretiminin günlük 127 bin varil, yurt dışı üretiminin ise günlük 41 bin varil olduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye şu anda günlük yaklaşık 170 bin varil petrol üretiyor." dedi.

2028'de konutların ihtiyacının Karadeniz gazından karşılanması hedefleniyor

Bayraktar, Somali'de ilk yurt dışı görevini gerçekleştiren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisine ilişkin de "Çalışmalarımızın üçte biri tamamlanmış durumda. Yani bizim sismik çalışma yapacağımız, belirlediğimiz bir saha var. Bunun üçte biri bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 7 milyon metreküp üretime ulaşıldığını ve böylece 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılandığı vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu 7 milyonu bu yılın ilk çeyreğinde 9,5 milyon metreküpe çıkaracağız. Çanakkale'de şu anda hazırlanan bir yüzer platform var. Deniz üstünde bir adeta yüzer sanayi tesisi. Onun 2026'da devreye girmesiyle beraber 2 katına çıkacağız. 20 milyon metreküp güne ulaşacağız. Yani 20 milyon metreküpe çıktığımız zaman da 8,5 milyon konut abonesi artık kendi gazımızla ısınıyor olacak."

Bayraktar, "Hedefimiz şudur. 2028 yılında Türkiye'nin konutlardaki tüm ihtiyacını Karadeniz'den, Sakarya Gaz Sahası'ndan ürettiğimiz gazla sağlayabilmek." bilgisini paylaştı.

"Yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik"

Yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini aktaran Bayraktar, Türkiye'deki konutlarda kullanılan elektriğin tamamının rüzgar ve güneş enerjisinden karşılandığını dile getirdi.

Bayraktar, bu doğal gaz ile karşılansaydı 8 milyar dolarlık bir faturanın ortaya çıkacağını vurgulayarak, güneş ve rüzgar kurulu gücünde 2035 hedefinin ise 120 bin megavat olduğunu hatırlattı.

Bu yılı enerjide reform ve yeni yatırım dönemi olarak tanımlayan Bayraktar, yenilenebilir enerjide izin süreçlerini kısaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki devlet desteğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Enflasyonu dikkate alarak yıl içinde bir kerelik bir düzenlemenin olabileceğini anlatan Bayraktar, "Maliyetlerimize, dünyada gelişen maliyetlere bakarak bir değerlendirme yapabiliriz. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bayraktar, geçen yıl bor üretiminde rekor kırıldığını vurgulayarak, "1,3 milyar doları aşan bir ihracat rakamına ulaştık. Borda dünyadaki en büyük üreticiyiz, en büyük rezerv sahibiyiz. ve bu sene bir rekor geldi. İhracat rakamlarına yansıdı bu. Borun yüzde 97'sini ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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