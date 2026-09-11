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BAİB, Hong Kong'da düzenlenen fuarda ihracat ürünlerini tanıttı

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihraç ürünlerini tanıttı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihraç ürünlerini tanıttı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, alternatif pazarlar oluşturmak ve bölgenin ürünlerini yeni coğrafyalarda tanıtarak ihracatın önünü açmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda BAİB, Hong Kong'da yaş meyve ve sebze sektörüne yönelik düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'na katıldı.

Türkiye Milli Katılım alanı içerisinde info stant açan birlik, Hong Kong, Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden fuara katılan sektör profesyonellerine Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihraç ürünlerini tanıttı.

Fuarda, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Erdoğan ve Akın Veziroğlu ile genel sekreter Ümit Sezer birliği temsil etti.

BAİB heyeti, Hong Kong Ticaret Ataşeliğini ziyaret ederek, pazar hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu.

Farklı stantları da ziyaret eden heyet, fuar ve Uzak Doğu pazarı hakkında değerlendirmeler yaptı.

Kaynak: AA
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