Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Sakarya'da ev kadınları, coğrafi işaret tesciline sahip meyveyi satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Günlük ev işlerinin yanı sıra üretim yapan kadınlar, topladıkları meyveleri odun sobasının yanına asarak kurutuyor ve bu sayede daha yoğun bir aroma elde ediyor. Elde ettikleri ürünü kilosu 600 liradan satan kadınlar, hem yöresel üretimi yaşatıyor hem de ev ekonomilerine destek oluyor.

  • Sakarya'nın Kocali ilçesine bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı Mahallelerinde 45 kadın, bahçelerinde cennet hurması yetiştiriyor.
  • Kadınlar, cennet hurmasını 2 ay odun sobasında kuruttuktan sonra kilosunu 500 ila 600 liraya satıyor.

Sakarya'nın Kocali ilçesine bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı Mahallelerinde yaşayan 45 kadın, bahçelerinde cennet hurması yetiştirerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İPLERLE ODUN SOBASINA ASIYORLAR

Henüzolgunlaşmadan meyveleri toplayan kadınlar, hurmaları soyarak iplerle odun sobasına asıyorlar.

Yöreye ait bu ilginç yöntem sayesinde meyvelerin daha lezzetli olmasını sağlayan kadınlar, bir araya gelip hurmaları soyuyorlar.

KİLOSUNU 600 LİRADAN SATIYORLAR

2 aylık kurutma süresinden sonra ürünlerini sosyal medyadan kilosu 500 ila 600 lira arasında satıyorlar.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

