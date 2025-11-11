Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Sakarya'nın Kocali ilçesine bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı Mahallelerinde yaşayan 45 kadın, bahçelerinde cennet hurması yetiştirerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İPLERLE ODUN SOBASINA ASIYORLAR

Henüzolgunlaşmadan meyveleri toplayan kadınlar, hurmaları soyarak iplerle odun sobasına asıyorlar.

Yöreye ait bu ilginç yöntem sayesinde meyvelerin daha lezzetli olmasını sağlayan kadınlar, bir araya gelip hurmaları soyuyorlar.

KİLOSUNU 600 LİRADAN SATIYORLAR

2 aylık kurutma süresinden sonra ürünlerini sosyal medyadan kilosu 500 ila 600 lira arasında satıyorlar.