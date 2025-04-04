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Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var

Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var
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Bahar aylarında yumuşayan topraktan çıkmaya başlayan salyangozlar, birçok kişi tarafından toplanıp alıcılara kilosu 35 liradan satılıyor. Günlük 2 bin lira kazandıran salyangozların dolması yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla yumuşayan topraklar gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor. Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor.

GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANIYORLAR

İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor. İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

Toprak yumuşayınca çıkmaya başladı, kilosu 35 lira! Günlük 2 bin lira kazanan var

DOLMASI YAPILIYOR

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor. Birçok ülkede sevilerek tüketilen ancak Türkiye'de damak tadına uymaması nedeniyle talibi olmadığı için ihraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNakrul dK.:

Bizim halkımız ne zaman böcek yemeye başladıda dolmasını yapar oldu ?

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Acaba bunları yiyenler, burunlarından akan sümüğüde yiyormudur,, bizim buralarda bunlara sümüklü böcek deniyor, bunu yiyen onuda yer diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İslama göre yenmesi caiz değil deniyor...yani net haram edilmiş diye bir ifade yok..kafam karıştı üstelik çekirge yenebilir denilmesinden sonra..işin gerçeği midem kaldırsa protein kaynağı ve yağ oranı hiç olmayan bir böceği yemek isterdim derken bile midem kalktı.

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