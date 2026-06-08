Lokman Hekim Üniversitesinden bağımlılıkla mücadelede "bütüncül rehabilitasyon" modeli

Lokman Hekim Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar rehabilitasyonun da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ankara'da hizmet alınan Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bağımlılık alanında tedavi, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma faaliyetlerini bir arada yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen ciddi halk sağlığı sorunu olduğunu aktardı.

Bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyonun kritik önemde olduğunu anlatan Arıkan, merkezin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Arıkan, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan merkezde, alkol, madde ve kumar bağımlılığı tanısı almış bireylere ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti verildiğini kaydetti.

"Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan kronik bir hastalıktır"

Prof. Dr. Arıkan, bağımlılık tedavisinde yalnızca madde kullanımının sonlandırılmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan kronik bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi sürecinin temel amacı yalnızca bağımlılık yapan maddeyi bırakmak değil, bireyin yaşamını yeniden yapılandırmasına yardımcı olmaktır. Kalıcı iyileşme ancak rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle mümkün olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Özgür Köy'de uygulanan rehabilitasyon programlarının bilimsel temellere dayandığını belirten Arıkan, merkezin dünyada bağımlılık tedavisinde yaygın olarak kullanılan "Minnesota Modeli"ni uygulayan sayılı merkezlerden biri olduğunu aktardı.

Arıkan, modelin, bağımlılığı fiziksel belirtilerin ötesinde ele aldığına işaret ederek, "Minnesota Modeli, bağımlılığı biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal boyutlarıyla değerlendiren bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Profesyonel sağlık hizmetleri ile karşılıklı destek anlayışını bir araya getirerek bireyin uzun dönemli iyileşmesini hedeflemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Merkezin 20 bin metrekareyi aşan kampüs alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Arıkan, "Erkek Bağımlılık Kliniği", "Kadın Bağımlılık Kliniği", "Çocuk ve Ergen Bağımlılık Kliniği" ile "Entegre Klinik" olmak üzere dört ayrı klinikte hizmet sunulduğunu kaydetti.

Arıkan, 39 yatak kapasitesine sahip merkezde psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerden oluşan multidisipliner ekiplerin görev yaptığını vurgulayarak, her danışan için bireyselleştirilmiş tedavi ve rehabilitasyon planları oluşturulduğuna dikkati çekti.

Program kapsamında bireysel görüşmeler, grup terapileri, psikoeğitim çalışmaları, nüks önleme programları, duygu yönetimi eğitimleri ve sosyal beceri geliştirme uygulamalarının yürütüldüğünü aktaran Arıkan, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin de tedavinin önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Arıkan, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Doğru zamanda başlanan bilimsel ve kapsamlı bir tedavi süreci, bireylerin yeniden sağlıklı ve üretken bir yaşama katılmalarını sağlayabilmektedir. Bağımlılıkta iyileşme mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.