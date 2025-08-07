Bağcılar Belediyesi Kentsel Dönüşümde Hız Kazandı

BAĞCILAR Belediyesi, dönüşümü hızlandırmak için herkese bir kat verdiğini duyurdu. Mülk sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Son bir ayda çok sayıda binadan ruhsat başvurusu aldık. Bu sayının yıl sonunda 5 bin bağımsız birime ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bağcılar Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını daha geniş alanlara yaymak ve hızlandırmak için önemli adımlar atıyor. Bireysel veya toplu olarak yapılan binalar için hak sahiplerine önemli avantajlar sağlanıyor" denildi.

'YÜZDE 70'E VARAN İMAR ARTIŞI OLACAK'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yapılarda dört cepheli Mansard çatı modeliyle çatı araları artık bağımsız daire oluyor. Böylece hak sahipleri, en az 2.20 metre yüksekliğe sahip, ferah ve yaşanabilir dairelere kavuşuyor. Parsellerin birleşiminde de yeni imkanlar ortaya çıkıyor. 500 metrekareyi geçen birleşimlerde 2 kat ilave imar artışı, 1000 metrekareyi aşan birleşimlerde ise yüzde 70'e varan imar artışı sağlanıyor."

'YIL SONUNDA 5 BİN BAĞIMSIZ BİRİME ULAŞACAĞIZ'

Bağcılar'ı daha güvenli ve modern bir ilçe haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Hem bireysel hem de toplu olarak gerçekleştirilen kentsel dönüşümler mülk sahiplerine kazanç sağlayacak. Son bir ayda çok sayıda binadan ruhsat başvurusu aldık. Bu sayının yıl sonunda 5 bin bağımsız birime ulaşacağını düşünüyoruz Bağcılar Belediyesi olarak son riskli yapı dönüşene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.