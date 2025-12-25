ÇKS uyarısı ve sulama borçları için Bafralı çiftçilere çağrı

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama birliğine borcu bulunan çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Sulama birliğine borcu olan çiftçiler, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne başvurarak borçlarını yapılandırabilecek. Ürünlerini teslim etmelerine rağmen ödemelerini alamayan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan, aboneliği kendi üzerlerine olan çeltik ve sebze üreticilerinin bizzat DSİ'ye müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle alıcı firmaların ödemeleri gecikmeli yaptığını ifade ederek, "Bu durumdan mağdur olan ve su aboneliği kendi üzerine olan üreticilerimiz, Devlet Su İşleri'ne giderek taahhütte bulunacak. Bu sayede borçları bir ya da iki ay süreyle ertelenebilecek" dedi.

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da açıklamalarda bulunan Tosuner, tarım yapan tüm çiftçilerin bir an önce Ziraat Odasına başvurarak ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Tosuner, "Bu hafta son hafta. Cumartesi ve pazar günleri de odamız açık olacak. ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler, desteklemelerden faydalanamayacak. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için yılbaşına kadar kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız ve mağduriyet yaşamamaları için mücadele ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN