Babacan Holding 2026'da satışlarını 2 kat artırmayı hedefliyor

Babacan Holding, 2025'te gerçekleştirdiği konut yatırımlarıyla büyüme ivmesini korurken, gelecek yıl uluslararası yatırım ve ortaklık fırsatlarına yönelik çalışmalarla satışlarını 2 kat artırmayı hedefliyor.

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, holdingin bu yıl gerçekleştirdiği yatırımları ve 2026 hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Holding için finansal ve operasyonel açıdan güçlü büyümenin kaydedildiği, aynı zamanda stratejik dönüşüm yatırımlarının hızlandığı verimli bir dönemden geçtiklerini dile getiren Babacan, disiplinli bütçe yönetimi, doğru yatırım zamanlaması ve müşteri odaklı iş modelleri sayesinde, geçmiş yıllardaki dengeli ve sürdürülebilir büyüme çizgilerini bu yıl da başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Babacan, holding bünyesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) dönüşüm süreci kapsamında gerekli başvuruları Sermaye Piyasası Kuruluna ilettiklerini, böylece halka arz için önemli bir adımı da attıklarını kaydetti.

Bu yıl, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nu kurduklarına işaret eden Babacan, Beşiktaş Meridian projesinin de söz konusu fon kapsamında başarıyla hayata geçirildiğini anlattı.

Mehmet Babacan, bu yıl gerçekleştirdikleri projelerde kayda değer ilerlemeler sağladıklarına ve yeni projelerinin devreye alınmasıyla operasyonel faaliyetlerini güçlendirdiklerine dikkati çekerek, Beylikdüzü Central projesinin hız kazandığını, Beşiktaş Meridian, 5. Levent Lagoon ve Bahçelievler Gardenia projeleri için ise çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yeni lansmanlarla satışlarda iki kat büyüme hedefi

Babacan, 2025 faaliyetlerinin yanı sıra gelecek yıl hedeflerine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025'te gösterdiğimiz güçlü büyümenin üzerine çıkarak, satışlarımızı bir önceki yıla kıyasla 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Bu ivme, mevcut portföyümüzün yanında planlanan yeni lansmanlarımız sayesinde mümkün görünmektedir. Satış artışı ile birlikte, gelirlerimizde sürdürülebilirliği sağlamak için operasyonel verimliliği artırmaya odaklanacağız, bu sayede büyümenin finansal yapımızı zorlamadan, sağlıklı ve dengeli şekilde ilerlemesini garanti altına alacağız.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde gayrimenkul geliştirme, inşaat, enerji, turizm ve lojistik entegre projeler geliştirmeye devam ederek, çapraz sektör sinerjileri yaratmak istiyoruz. Bu sayede hem portföy çeşitliliğini artıracak hem de riskleri dağıtarak sürdürülebilir büyüme sağlayacağız. Yeni projeler lansmanlar kadar, mevcut projelerimizin kalite, müşteri memnuniyeti ve teslim sürelerine verdiğimiz önemi artıracağız. Böylece hem marka itibarını güçlendirmek hem de uzun vadeli tekrarlı müşteri ilişkileri kurmak önceliklerimiz arasında olacak."

Uluslararası ortaklıklarla büyüme planı

Gelecek yıl Türkiye'nin ekonomik ve sektörel yapı dinamiklerini dikkate alarak özellikle gayrimenkul geliştirme, turizm, enerji ve lojistik alanlarındaki fırsatları değerlendirip uluslararası yatırımlara ve ortaklık fırsatlarına yönelik çalışmalar başlatacaklarını dile getiren Babacan, bu sayede hem yerel hem global ölçekte büyüme potansiyellerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Babacan, 2026'da müşteri memnuniyeti, kurumsal şeffaflık, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk gibi alanlarda da sektörde örnek gösterilen bir şirket olmaya odaklanacaklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda, hem iç hem dış paydaşlarla ilişkilerimizi güçlendirecek, şirketimizi 'güvenilir, değer yaratan, geleceğe odaklı bir marka olarak konumlandıracağız." diye konuştu.

Sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, son beş yıllık dönemde, geçmiş yıllara kıyasla konut üretiminin belirgin şekilde azalması sonucunda sektörde ciddi bir arz daralması yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tabloda 2020'de başlayan salgın süreci, devamında meydana gelen deprem felaketleri ve makroekonomik koşullardaki dalgalanmalar etkili olmuştur. Söz konusu faktörler, ikinci el konut piyasasında belirgin bir hareketliliğe yol açmış ve konut değerlerinde kayda değer prim artışları görülmüştür. Bu durum, kira seviyelerine de doğrudan yansımış ve kiralarda ciddi oranlarda yükseliş gerçekleşmiştir. 2026 dönemine yönelik olarak, konut arzının sınırlı olduğu bölgelerde fiyatlamaların enflasyonun üzerinde artış göstermeye devam etmesi beklenmektedir. Arz talep dengesindeki mevcut sıkışıklığın, piyasada fiyatların yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden olacağı öngörüyoruz."