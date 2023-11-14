Azerbaycan'ın desteğiyle Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan antlaşma ile Kahramanmaraş'a 100 milyon dolar tahsis edilerek, konut, okul ve kültür merkezi yapımı başlıyor. Azerbaycan tarafından yapılan alanın dışında il merkezinin farklı bölgelerinde de çalışmalar başladı.

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı ve çevresi Azerbaycan hükümetinin desteği ile yeniden ayağa kalkıyor

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası antlaşma ile Kahramanmaraş'a 100 milyon Amerikan doları tahsis edilerek, konut, okul ve kültür merkezi yapımı üstleniyor. Azerbaycan tarafından yaptırılan alanın dışında il merkezinin farklı bölgelerinde de çalışmalar başladı.

Türkiye ile Azerbaycan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş için harekete geçti. Deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkması adına, Azerbaycan 100 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Azerbaycan Bulvarı'nda yer alan Hayrullah Mahallesi'nde başlanan inşaat çalışmaları ile şehir adeta şantiyeye döndü. Verilecek kaynak ile şehir merkezinde, konut binaları, ilkokul, anaokulu, kültür merkezi park ve bahçeler yapılacak.

Bölgenin yeniden kalkınması adına başlatılan inşaatın, TOKİ ile Azerbaycan Toplu Konut İdaresi ile beraber çalışmalar sürecek.

Başlatılan inşaat çalışmalarının vatandaş olarak sevindirici olduğunu ifade eden Zekeriya Gül, "Çok güzel bir proje ile yeniden dönüşüm planına alınmıştır. Bizler Azerbaycan kardeşlerimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu acı günümüzde yanımızda oldular ve tekrardan şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. İnanıyorum ki buralar şehrin en güzel mahallelerinden biri olacak ve depreme dayanıklı olarak yapılacak. Ne zaman yapılacağı kafamızda soru işaretleri vardı şu anda başladılar ve hızlı bir çalışma var" dedi.

Berber esnafı Mehmet Safa ise, "İnşaat çalışmaları güzel gidiyor. İnşallah esnaflara da yer verilmesini istiyoruz. Tek temennimiz iş yerlerimizin ve bölgemizin eskisi gibi temiz olması. Güzel bir şehri bize inşa ederek bizlere teslim etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.