Ayvalık-Midilli Arasında Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında ulaşımı sağlayacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsleri ilk seferini gerçekleştirdi.

Balıkesir Deniz Otobüs İşletmesi (BADO) öncülüğünde düzenlenen ilk sefer öncesinde düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BADO seferlerinin ilkini Ayvalık'tan başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Midilli'ye 30 Eylül'e kadar her gün saat 11.00'de gidiş, saat 16.00'da dönüş olmak üzere yolculuk yapılacağını anlatan Akın, "Bunun dışında da gelecek talepler doğrultusunda yeni sefer saatleri de düzenlenebilir." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürü Ömür Boyuer de Ege Denizi'nin mavi sularında uzun yıllardır sürdürülen Ayvalık-Midilli arasındaki deniz ulaşımına katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle seferler başlatıldı.