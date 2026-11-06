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Ayvalık Giritliler Derneği, Ticaret Odası başkanlarına hayırlı olsun dedi

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Ayvalık Giritliler Derneği, Ticaret Odası başkanlarına hayırlı olsun dedi
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Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Ayvalık Ticaret Odası'nda yeni başkanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tunçmen, Halil Aykut ve Osman Özdoğan'a başarı dileyerek yeni görevlerin ilçe ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Ayvalık Giritliler Derneği, gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı görevine seçilen Halil Aykut ve Meclis Başkanlığına seçilen Osman Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Ayvalık Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Coşkun Tunçmen, Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ve Meclis Başkanı Osman Özdoğan'ı tebrik ederek görevlerinin ilçe ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen, "Yönetim kurulu olarak Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Sayın Halil Aykut ve Meclis Başkanlığına seçilen Sayın Osman Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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