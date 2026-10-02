Haberler

Ayvalık Altınova'da zeytin hasat sezonu Vali Ustaoğlu'nun katıldığı törenle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık Altınova'da düzenlenen törenle zeytin hasat sezonu başladı; protokol ve vatandaşlar zeytin işçileriyle hasat yaptı. Toplanan zeytinler fabrikada sıkılarak ilk zeytinyağı elde edilirken Vali Ustaoğlu sezonun bereketli olmasını diledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde düzenlenen törenle zeytin hasat sezonu başladı.

Altınova Mahallesi'nde Hüseyin Bozkurt'a ait bahçede gerçekleştirilen tören, dualarla başladı. Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibinin Kur'an-ı Kerim tilaveti sunduğu programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar yöresel kıyafetli zeytin işçileriyle birlikte ağaçlardan hasat yaptı.

Toplanan zeytinler Altınova'daki bir fabrikada sıkılarak ilk zeytinyağı elde edilirken, protokol üyeleri bu sezonun ilk ürününü tattı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni hasat sezonunun tüm çiftçi ve üreticilere bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da hasat sezonunun bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ise bölgede bu sezon ürün veriminin oldukça yüksek olduğunu ???????bildirdi.

Zeytin üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya da Altınova'da her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadı coşkuyla açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler