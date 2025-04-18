Ayvacık'tan Dünyaya Mangal Kömürü İhracatı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde babasından öğrendiği mangal kömürcülüğü mesleğini 35 yıldır sürdüren Kenan Güngör, yıllık ortalama 60 ton ürünü tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

İlçeye bağlı Keçikaya köyündeki 3 dönüm arazide mangal kömürü üreten 55 yaşındaki Güngör, Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen ihalelerden ve tapulu kesim yapan köylülerden aldığı meşe, pırnal ve zeytin ağacından elde edilen odunları mangal kömürüne dönüştürüyor.

Mangal kömürüne uygun olan odunları, koni şeklinde dizip üstünü saman ve toprakla kapatarak "ocak" kuran Güngör, bu ocakların tepesinde açtığı delikten attığı közlerle odunları kontrollü şekilde 10-15 gün boyunca yakıyor.

Güngör, ocağın hazırlanması ve odunların yakılmasını kapsayan yaklaşık bir aylık çalışma sonunda mangal kömürü elde ediyor. Yılda ortalama 300 ton mangal kömürü üreten Güngör, tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD, Almanya ve Hollanda'ya yıllık ortalama 60 ton ürün gönderiyor. Çuvallanan mangal kömürleri paletler üzerine istiflenerek, tırlar aracılığıyla söz konusu ülkelere ihraç ediliyor.

"Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Kenan Güngör, AA muhabirine, 1970 yılında mangal kömürü üretimine başlayan babasından mesleği devraldığını belirterek, yılın 12 ayı mangal kömürü üretimi yaptığını söyledi.

Güngör, en kaliteli mangal kömürünün "pırnal meşe" ağacından elde edildiğini ifade ederek, kaliteli ürün elde etmenin püf noktasının kömürü iyi işlemek olduğunu vurguladı.

Orman İşletme Müdürlüğü ihalelerinden ve tapulu kesim yapan köylülerden odun temin ettiklerini anlatan Güngör, "Ürettiğimiz kömürleri tedarikçi firmalara veriyoruz. Hatta ürünlerimizin bir kısmı ABD ve Avrupa'ya da gönderiliyor, yurt içine de veriyoruz." dedi.

Güngör, Balıkesir'in ilçelerindeki üreticilerden aldıkları zeytin odunlarını da mangal kömürü üretiminde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Köylüler kesip, budadıkları odunları bize satarak değerlendiriyor. İşçi de parasını çıkartıyor. Biz de bu odunları kömüre çevirip ekonomiye katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletmelerinde 4 işçinin daimi olarak çalıştığını ve çalışan sağlığını da önemseyerek duman fazına dikkat ettiklerini belirten Güngör, üretim faaliyetlerini çevreye zarar vermeden sürdürmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Odunun kömüre dönüşmesinin bir ay sürdüğünü aktaran Güngör, "Çünkü bunun örme hazırlama, yanma ve soğuma süreci var. Bu işlemlerin ardından mangal kömürlerini tüketime sevk ediyoruz. Bu işin kuralları ne ise ona uymaya gayret ediyoruz." diye konuştu.