AYSO Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, meclis ve komite üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş söz alarak AYSO'nun gelir-gider durumu, dönem içi çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında meclis ve komite üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Yaklaşan AYSO olağan seçimlerine de değinen Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, göreve devam etme iradelerini ortaya koyarak, "Yıl sonuna doğru yapılması planlanan AYSO olağan seçimlerinde mavi liste ile seçime gireceğiz. Rengimiz mavi olacak. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Aydın sanayisi için birlik, istişare ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, AYSO tarafından makine imalatı ve tedarikçileri sektörüne yönelik yürütülen UR-GE Projesi kapsamında 15-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Çin'e gerçekleştirilen fuar ve iş gezisi hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Programa katılan UR-GE üyesi sanayicileri, Çin'de edindikleri temaslar, fuar ziyaretleri ve sektörel kazanımlar hakkında görüşlerini paylaşarak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Çin programına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Makine İmalatı ve Tedarikçileri sektörüne yönelik yürüttüğümüz UR-GE Projemiz, üyelerimizin uluslararası pazarlara açılması, yeni iş bağlantıları kurması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından son derece kıymetlidir. Çin programında da temel amacımız, üyelerimizin yanında olmak, onlara öncülük etmek ve Aydın sanayisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaktı. Bu kapsamda UR-GE üyelerimiz proje desteklerinden yararlanırken, AYSO heyetinde yer alan bizler tüm seyahat masraflarımızı kendi imkanlarımızla karşıladık. Dolayısıyla bu konuda kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek isteriz. Aydın Sanayi Odası olarak her zaman şeffaflık, hesap verebilirlik ve üyelerimizin menfaatini önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz."

Toplantının konuk konuşmacı bölümünde Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, UR-GE projelerinin firmaların ihracat kapasitesine ve kurumsal gelişimine sağladığı katkılara değinerek, bu tür projelerin sanayiciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

AYSO Genel Sekreteri Çetin Aykırı ise komite üyelerine yönelik GZFT (SWOT) Analizi sunumu gerçekleştirdi. Sunumda sektörlerin güçlü ve gelişime açık yönleri, karşılaşılabilecek fırsatlar ve riskler değerlendirilerek komite üyelerinin görüşleri alındı.

Toplantı, Meclis ve komite üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı