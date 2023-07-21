Aydın Ticaret Borsası, TÜRKONFED ve GESİFED Heyetini Ağırladı

Aydın Ticaret Borsası, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (GESİFED) heyetini ağırladı. Ziyarette, Aydın'ın tarım ekonomisi ve işbirliği imkanları konuşuldu.

Aydın Ticaret Borsası, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (GESİFED) heyetini ağırladı.

Güney Ege Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (GESİFED) desteği ile gerçekleştirilen 100. Yıl buluşmalarında, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Mehmet Akkan ve Neslihan Duymaz karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası'nın mevcut faaliyetleri, Aydın'ın tarım ekonomisi, uygulama alanları ve süreçleri hakkında heyeti bilgilendirdi. Çondur, zengin tarım potansiyeline sahip olan Aydın'ın tarımsal ürünlerinin bölge ve ülke ekonomisine yaptığı katkının önemine vurgu yaptı.

Aydın ili ve tarımı için muhtemel işbirliği imkanlarının ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürülmesi noktasında Aydın Ticaret Borsası olarak önemli bir misyon edindiklerini belirten Çondur, ülke, iş dünyası ve üyeler adına, sektörde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini yetkili mercilere aktararak istişarede bulunduklarını ifade etti. - AYDIN