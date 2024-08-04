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Aydın'ın Temmuz Ayı İhracatı 72,3 Milyon Dolar Oldu

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Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Temmuz ayı ihracatı 72,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri'nin açıkladığı verilere göre Aydın'ın ihracat rakamları artış gösterdi.

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Temmuz ayı ihracatı 72,3 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Temmuz ayında yüzde 6'lık artışla 1 milyar 541 milyon 896 bin dolarlık ihracata imza attığını açıklarken 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatın 10 milyar 554 milyon dolar olduğu belirtildi. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Haziran ayında 67 milyon dolar olan ihracat rakamı Temmuz ayında yaklaşık yüzde 7 artış göstererek 72,3 milyon dolar oldu.

Ayrıca kuru meyve ihracatında Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında ihracatını yüzde 3 geliştirdi ve 65 milyon dolara çıkardı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise Temmuz ayını 53 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Temmuz ayında Ege Bölgesi de 2 milyar 554 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Bölgesi 2023 yılı Temmuz ayında 2 milyar 329 milyon dolar olan ihracatını yüzde 5 artırmayı başardı. Aydın ise Temmuz ayını Aydın 72,3 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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