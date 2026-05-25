Başkan Maraş: 'Aydın ihracatta hem rakamlarını, hem de pazar gücünü büyütüyor'

Aydın'ın 2026 yılı Nisan ayında 173,7 milyon dolarlık ihracata ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış kaydettiğini açıklayan AYSO Başkanı Gökhan Maraş, pazar ve sektör çeşitliliğinin kentin ihracat gücünü dengeli ve sürdürülebilir hale getirdiğini vurguladı.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan faaliyet illerine göre 2026 yılı Nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Aydın'ın Nisan ayında 173,7 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirten Maraş, geçen yılın aynı ayına göre kaydedilen yüzde 23,3'lük artışın kent ekonomisi açısından önemli bir ivme anlamına geldiğini söyledi. Başkan Maraş, Nisan ayı sonuçlarının yalnızca ihracat tutarı üzerinden okunmaması gerektiğini ifade ederek, "Aydın'ın üretim yapısı artık daha geniş bir pazara hitap ediyor. Gıda ürünleri ve içecekten makine ve teçhizata, madencilikten tarım ve ormancılığa kadar farklı sektörlerimizin dış pazarlarda karşılık bulması, ilimizin ihracat gücünü daha dengeli hale getiriyor. Ortaya çıkan tablo, sanayicimizin ve ihracatçımızın değişen küresel şartlara uyum sağlama becerisini de yansıtıyor" dedi.

Nisan ayında Aydın'dan 135 ülkeye ihracat yapıldığını hatırlatan Maraş, pazar çeşitliliğinin kent için önemli bir avantaj olduğunu belirterek "İtalya, ABD, Hollanda ve Çin gibi birbirinden farklı pazarlara yapılan ihracat, Aydın'ın dış ticarette tek bir bölgeye sıkışmadığını gösteriyor. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payının yüzde 50,6 seviyesinde kalması da pazar dağılımı açısından dikkat çekici. Bu çeşitlilik, küresel dalgalanmalara karşı ihracatçımızın elini güçlendiren bir unsur" ifadelerini kullandı.

"Aydınlı sanayicilerimizin üretime ve ihracata devam etmesi büyük kıymet taşıyor"

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın 70,6 milyon dolara ulaştığını ve AB'nin toplam ihracattaki payının yüzde 40,6 olduğunu belirten Maraş; "Aydın sanayisi için Avrupa pazarı önemini koruyor. Ancak bundan sonraki hedefimiz, sadece mevcut pazarlarda kalmak değil daha yüksek katma değerli, kalite standardı güçlü ve markalaşma potansiyeli olan ürünlerle yeni alanlar açmak olmalı. Özellikle orta-yüksek teknolojili üretimin ihracat içindeki payının artması, gelecek dönem için üzerinde daha fazla durmamız gereken başlıklardan biri" dedi. Maraş; "Finansmana erişimin zorlaştığı, maliyetlerin arttığı ve küresel rekabetin her geçen gün sertleştiği bir dönemde Aydınlı sanayicilerimizin üretime ve ihracata devam etmesi büyük kıymet taşıyor. Bu sonuçlarda emeği bulunan tüm firmalarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aydın Sanayi Odası olarak ihracatı yalnızca rakamlarla takip eden bir kurum değiliz, üyelerimizin sahada yaşadığı güçlükleri, yeni pazar arayışlarını ve rekabet şartlarını yakından izliyoruz. Önümüzdeki süreçte de Aydın'ın üretim gücünü daha görünür kılan, firmalarımızın dış ticarette elini rahatlatan ve ilimizin sanayi birikimini yeni fırsatlarla buluşturan çalışmalara ağırlık vereceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı