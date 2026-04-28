Aydın'ın kayıtlı işgücü sayısı 100 bin oldu

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, kayıtlı işgücü sayısı 100 bin 640 oldu.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Ocak 2026 verilerine göre Aydın genelinde toplam 33 bin 8 işyerinin 185 bin 107 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 821 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 779, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 408 oldu. Aydın'ın 2025 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 52,9, istihdam oranı yüzde 48,7 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8 oldu.

2026 yılı Ocak ayı itibariyle 48 bin 506'sı erkek, 52 bin 134'ü kadın olmak üzere toplam 100 bin 640 kayıtlı işgücü bulunurken, 2026 Ocak-Mart döneminde iş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 6 bin 714 açık iş ilanı alınırken, Bu dönemde 169'u engelli olmak üzere toplam 4 bin 158 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2026 yılı Ocak-Mart döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 11 bin 757, özel sektör işyeri ziyareti sayısı bin 478 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2026 Ocak-Mart döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 79 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 218 kişi faydalanırken, 18 adet Toplum Yararına Program'dan (TYP) toplam bin 40 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 22 ayrı programdan 478 kişi faydalandı.

284 milyon işsizlik ödeneği yapıldı

Aydın'da 2026 yılı Ocak-Mart ayları arasında İşbaşı Eğitim Programı için 4 milyon 932 bin 758 TL, İstihdam Garantili Kurs NİYEP için 530 bin 354 TL, Toplum Yararına Programlar için 19 milyon 669 bin 681 TL, İşgücü Uyum Programları ve Gençlik Programları için 52 milyon 329 bin 413 TL, KİPAP Programı için 842 bin 952 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 78 milyon 305 bin 160 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2026 Ocak-Mart ayları içerisinde 8 bin 959 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 284 milyon 760 bin 869 TL ödeme yapıldı. 27 kişi de yarım çalışma ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere de toplamda 488 bin 504 TL ödeme yapıldı. - AYDIN

