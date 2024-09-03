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Aydın'ın Ağustos Ayı İhracatı Yüzde 3 Arttı

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Aydın'ın Ağustos ayı ihracatı yüzde 3'lük artışla 77 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan verilere göre, Aydın'ın ihracatı artış göstererek ekonomiye katkı sağladı.

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Ağustos ayı ihracatı yüzde 3'lük artışla 77 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ağustos ayında yüzde 3'lük artışla 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracata imza attığını açıklarken 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatın 12 milyar 97 milyon dolar olduğu belirtildi. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Ağustos ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Temmuz ayında 72,3 milyon dolar olan ihracat rakamı Ağustos ayında yaklaşık yüzde 7 artış göstererek 77 milyon dolar oldu. Ayrıca 2023 Ağustos ayında 74 milyon dolar olan Aydın'ın ihracatı yüzde 3'lük artışla 2024 Ağustos ayında 77 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise Ağustos ayında 66 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise Ağustos ayında yüzde 59'luk ihracat artışıyla Türkiye'ye kazandırdığı döviz tutarını 28,4 milyon dolardan 45,2 milyon dolara yükseltirken, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olmayı başardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Ekonomi Güncel Tarım Ege

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