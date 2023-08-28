Aydın'da Sezonun İlk Pamuğu Hasat Edildi

Beyaz altın olarak bilinen pamukta hasat sezonu yaklaşırken, Aydın'da yetiştirilen sezonun ilk pamuğu, S.S. 46 Nolu Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne teslim edildi.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, sezonun ilk pamuğu da hasat edildi. Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde sezonun ilk beyaz altınını yetiştiren üretici Ayhan Yalçın, hasat ettiği 420 kilogram pamuğu S.S. 46 Nolu Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne teslim etti. Düzenlenen alım töreninde sezonun ilk pamuğu TARİŞ tarafından sembolik olarak 50 TL'den alındı.

Yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden TARİŞ Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Önal; "Öncelikle yeni sezon tüm üreticilere hayırlı olsun. Biz pamuk alımına bu yıl da başladık. Tepecik Mahallesi'nden Ayhan Yalçın Bey, bu sene sezonun ilk pamuğunu bize teslim etti. Sezonun ilk pamuğu olduğu için sembolik bir rakamdan kilogramı 50 liradan aldık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticimizi destekliyoruz. Gübre, ilaç, tohum desteklerimizle de yaklaşık 35 milyon TL'lik ayni yardımda bulunduk. Onun dışında yine sezon hazırlıklarımız tamamlandı. Makinelerimiz hazır. Bu sene üreticilerimizin geçen senelerde olduğu gibi bizi tercih edeceğini düşünerek destekleyeceğiz" dedi.

Üreticilerden geçen sene yaklaşık 17 buçuk milyon kilo pamuk aldıklarını ifade eden Başkan Önal; "Bu sene zamanında biraz sıkıntı çeksek de kalite anlamında yüksek bir rekolte elde edeceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir zarar tespiti de yapmadık. Bizi düşündüren fiyat. Bizim beklentimiz pamuğun fiyatının en az 30 TL olması. Tabi burada da hemen beklediğimiz acilen pamuk prim desteğinin açıklanması. Bizim beklentimiz en az 5 lira. Maliyetlerimiz gerçekten çok yüksek, gübre fiyatları da. Bu yıl fiyatların gerçekten 30 liradan aşağı olmaması lazım. Ege pamuğunun kalitesi gerçekten çok güzel. Stratejik bir ürün olan pamukta üretimi devam ettireceğiz. TARİŞ Kooperatifi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN