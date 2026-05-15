Aydın'da 4 ayda konut satışları yüzde 4 arttı

TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Nisan ayında 2 bin 175 konut satılırken, ocak ayına göre satışlar yüzde 4 arttı. İşyeri satışları ise yüzde 23 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Nisan ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 4 artarak 2 bin 175 oldu. Aradan geçen dört ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 23 oranında artarak 295 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 604 ev ilk el, bin 571 ev ikinci el, 46 işyeri ilk el, 249 işyeri de ikinci el olarak satıldı.

2026 Nisan ayında yabancılara yapılan satışlar ise 10 konut ve 1 işyeri oldu. Nisan ayında konut ve işyeri satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 3 konut ile Almanya ilk sırada yer alırken, diğer ülkeler birer konut satışı ile İsviçre, Ukrayna, Polonya, Bermuda ve Aruba oldu. Nisan ayındaki tek işyeri satışı ise Birleşik Krallık'a oldu. - AYDIN

