Aydın'da konut satışları yüzde 49 azaldı
2026 Ocak ayında Aydın'da konut satışları, bir önceki aya göre yüzde 49 azalarak 2 bin 76 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışları 2025 Aralık ayına göre de yüzde 7 düşüş gösterdi. İş yeri satışları da yüzde 53 oranında azaldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Ocak ayında toplam 2 bin 76 konut satılırken, bir önceki aya göre satışlar yüzde 49 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Ocak ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 2 bin 76 oldu. 2025 Aralık ayında da 4 bin 76 olan ev satışlarına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 49 oranında azaldı. Yine Ocak ayında il genelindeki işyeri satış sayısı ise toplam 239 olurken, bir önceki aya göre satışlar yüzde 53 oranında azaldı. Ocak ayında satış şekillerine göre 341 ev ipotekli, bin 735 ev ise diğer satış, 3 işyeri ipotekli, 236 işyeri de diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise 506 ev ilk el, bin 570 ev ikinci el, 66 işyeri ilk el, 173 işyeri de ikinci el olarak satıldı.

Yabancılara yapılan satışlar 2025 Aralık ayında konut 24, işyeri ise 2 olurken, 2026 Ocak ayında konut satışı 19, işyeri satışı ise 3 oldu. Ocak ayında en çok konut satışının yapıldığı ülke vatandaşı da 4 konut ile Birleşik Krallık olurken, en fazla işyeri satışı yapılan ülke vatandaşı ise 2 işyeri ile Almanya oldu. - AYDIN

