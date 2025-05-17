Aydın'da Konut Satışları Yüzde 28 Arttı

Aydın'da Konut Satışları Yüzde 28 Arttı
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Aydın'da 2025 Nisan ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 2 bin 356'e ulaştı. Birinci elden satışlarda düşüş gözlemlenirken, ipotekli satışlarda ise önemli bir artış kaydedildi.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Nisan ayında toplam 2 bin 356 ev satılırken, bir önceki yıllara göre satışlar yüzde 28 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Nisan ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 2 bin 356 oldu. 2 bin 58'i diğer satışlar, 298'i ipotekli satış olarak gerçekleşen satışların bin 881'i ikinci elden, 475'i ise birinci elden satıldı.

2024 Nisan ayında 525 olan birinci elden satış sayısına bakıldığında bu yıl ilk elden satışların yüzde yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğü gözlemlendi. İpotekli satışlarda ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59'luk bir artış yaşandı.

2025 Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısında ise Aydın, 25 konut satışı ile ülke genelinde 8. sırada yer aldı. 2024 Nisan ayında yabancılara yapılan 40 konut satışı, 2025 Nisan ayında 25 olurken, yaklaşık yüzde 37,5 düşüş yaşandı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasında il genelinde yabancılara toplam 79 konut satışı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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