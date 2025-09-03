Aydın'da İncir Hasadı Yoğun Günler Yaşıyor

Aydın'da İncir Hasadı Yoğun Günler Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'da binlerce aile için geçim kaynağı olan incir üretiminde çiftçiler, hasat döneminde yoğun bir çalışma temposuna girdi. Hava koşullarına karşı mücadele eden üreticiler, hem gündüz hasat yapıyor hem de gece mahsul hazırlığı yapıyor.

Aydın'da binlerce ailenin geçim kaynağı olan incir üretiminde çiftçiler en yoğun günlerini yaşıyor. Gecesini gündüzüne katan incir üreticisi hava aydınlıkken hasat işleri ile uğraşırken, gece de incir sergilerinde mahsulün yaşını kurusunu ayıklıyor.

İncir meyvesinin oldukça nazik ve özen isteyen bir ürün olduğunu belirten çiftçiler, Ağustos ve Eylül aylarında adeta zamanla yarışıyor. Hava şartları olumsuz gittiğinde uyuyacak zaman bile bulmayan incir üreticisi en yoğun günlerini yaşıyor.

Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 56'sını tek başına karşılayan Aydın'ın sahip olduğu yaklaşık 12 milyonun üzerindeki ağaç her hafta tek tek dolaşılıyor. Bir incir ağaçtan depoya ulaşıncaya kadar en az 5-6 kez elden geçiyor. Verilere göre, Aydın'da yıllık yaklaşık 210 bin ton yaş 71 bin ton da kuru incir üretimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda Coğrafi İşaret Tescili'ne de sahip olan Aydın İnciri, küresel iklim krizinden dolayı son yıllarda daha çok emek isteyen ürünler arasına girdi.

Aydın'da yaklaşık 16 bin çiftçi geçimini ağırlıklı olarak incir üretiminden sağlıyor. Aydın'ın verimli topraklarında hasat edilen ürünler ise il genelinde bulunan yaklaşık 160 işletme tarafından işlenerek dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
