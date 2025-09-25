Aydın'da Güneş Enerjisi Sistemi Açılışı Gerçekleşti

S.S. 46 NO.lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 35 milyon TL yatırım bedeli ile yaptığı Güneş Enerjisi Sistemi'nin(GES) açılışını yaptı.

S.S. 46 NO.lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi depolarının üzerine GES kuruldu. Efeler ilçesindeki 7 bin 266 metre karelik alana 3 bin 306 güneş paneli kuruldu. 14 milyonu devlet desteği olan GES projesi, 35 milyon TL yatırım bedeli ile yapıldı. Saatte 1200 kilovat enerji üretimine sahip GES, ocak ayında faaliyete girdi.

Açılışta konuşan Kooperatif Başkanı Tolga Önal, "Kooperatife ait depoların çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi 7 bin 266 metre karelik alanda saatte 1200 kilovat saat enerji üretim kapasitesine sahip. 1544,23 kilovat saat panel gücüne sahip. Güneş enerjisi sistemi 98 km kablo, 3 bin 306 adet panel kullanıldı. Muhtemel yangınlara karşı tedbir alındı. GES projesi için 35 milyon lira harcandı. 21 milyon lira kooperatifin kendi kaynaklarından kullanıldı. 14 milyon lira ise devlet tarafından kooperatife sıfır faizle tahsis edildi. İlk bir buçuk geri ödemesiz bu destek, daha sonra 4 aylık dönemde iki yıl içerisinde kredi kapatılacak. Yıllık 3 milyon 500 Bin TL gelir, 3 milyon 300 Bin TL gider kapsamında 7 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi hedefleniyor. Bu GES projesi ile Çırçır fabrikasında kullandığımız elektrik maliyeti 0 TL'ye inecektir. Ortaklarımıza önemli kazanım sağlanacaktır. Ayrıca kooperatif içerisinde elektrikli araç şarj istasyonu kurulması hedefleniyor." dedi.

Konuşmaların ardından GES'in açılışı protokol tarafından yapıldı. Daha sonra davetlilere keşkek ikram edildi. - AYDIN