Yeni yılın ilk istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, yeni yılın ilk İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde kayıtlı işgücü sayısı 100 bin 93 oldu.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Ekim 2025 verilerine göre Aydın genelinde toplam 33 bin 236 işyerinin 193 bin 669 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 994 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 807, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 435 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2024 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu. Aydın'da ise bu oran yüzde 10,1 oldu.

2025 yılı Aralık ayı itibariyle 48 bin 290'ı erkek, 51 bin 803'ü kadın olmak üzere toplam 100 bin 93 kayıtlı işgücü bulunurken, 2025 Ocak-Aralık döneminde iş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 38 bin 160 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Aralık döneminde 771'i engelli, 4'ü eski hükümlü olmak üzere toplam 26 bin 140 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 35 bin 439, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 11 bin 784, grup görüşmesi öğrenci sayısı ise 9 bin 940, İş Kulübü katılımcı sayısı bin 500 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2025 Ocak - Aralık döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 334 adet İşbaşı Eğitim programından toplam bin 170 kişi faydalanırken, 36 adet Toplum Yararına Program'dan (TYP) toplam bin 887 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 39 ayrı programdan bin 992 kişi faydalandı. 2025 yılı kurs ve işbaşı eğitim programları 697, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları ise 688 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

772 milyon işsizlik ödeneği yapıldı

Aydın'da 2025 yılı Ocak-Aralık ayları arasında İşbaşı Eğitim, NİYEP, KİPAP Programları için 79 milyon 432 bin 161 TL, Toplum Yararına Programlar için 162 milyon 528 bin 60 TL, İşgücü Uyum Programları ve Gençlik Programları için 357 milyon 950 bin 984 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 599 milyon 910 bin 206 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2025 Ocak - Aralık ayları içerisinde 16 bin 981 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 772 milyon 728 bin 125 TL ödeme yapıldı.

2026'da 12 proje başvurusu yapıldı

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2025 yılında toplam 45 projenin başvurusu yapıldı. İstihdam kuruluna sunulan başvurular, oy birliği ile kabul edilirken, 38 proje kabul edildi. Kabul edilen projelerden 9'u işyerini açtı, 5 projenin ise işyeri açma süreci devam ediyor. 2026 yılının birinci döneminde ise 8'i engelli 4'ü eski hükümlü olmak üzere 12 proje başvurusu yapıldı. - AYDIN