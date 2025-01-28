Aydın'da 2024 İşgücü Verileri ve İstihdam Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, yeni yılın ilk İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde kayıtlı işgücü sayısı 81 bin 64 oldu, 68 bin 863 kişi ise iş arama başvurusu yaptı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Ekim 2024 verilerine göre Aydın genelinde toplam 32 bin 604 işyerinin 192 bin 533 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 412 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 752, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 440 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2023 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 54,2, istihdam oranı yüzde 49,8 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,1 oldu.

2024 yılı Aralık ayı itibariyle 39 bin 662'si erkek, 41 bin 402'si kadın olmak üzere toplam 81 bin 64 kayıtlı işgücü bulunurken, 2024 Ocak-Aralık döneminde iş bulma kurumuna 68 bin 863 kişi başvuruda bulundu. İş kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 40 bin 55 açık iş ilanı alınırken, 2024 Ocak-Aralık döneminde 693'ü engelli olmak üzere toplam 26 bin 425 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 34 bin 55, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 11 bin 793, grup görüşmesi öğrenci sayısı ise 7 bin 491, İş Kulübü katılımcı sayısı bin 225 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2023 Ocak - Aralık döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 391 adet İşbaşı Eğitim programından toplam bin 451 kişi faydalanırken, 40 adet Toplum Yararına Program'dan (TYP) toplam bin 837 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 27 ayrı programdan 2 bin 201 kişi faydalandı. 2024 yılı işbaşı eğitim programları 780, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları ise 252 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"414 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın'da 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında İşbaşı Eğitim Programları için 54 milyon 623 bin 466 TL, Toplum Yararına Programlar için 311 milyon 607 bin 385 TL, İşgücü Uyum Programları için 27 milyon 58 bin 361 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 393 milyon 289 bin 212 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2024 Ocak - Aralık ayları içerisinde 14 bin 527 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 414 milyon 7 bin 679 TL ödeme yapıldı.

"22 proje kabul edildi"

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından 2024 yılına kadar 112'si engelli, 72'si eski hükümlü olmak üzere toplam 184 işletmeye 9 milyon 891 bin TL hibe desteği verildi. Bu dönemde ise 16'sı engelli, 6'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 22 projenin başvurusu yapıldı. İstihdam kuruluna sunulan başvurular, oy birliği ile kabul edilirken, 22 projeye toplamda 6 milyon 834 bin 574 TL hibe desteği sağlanacak. - AYDIN