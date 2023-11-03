Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyunu Çiftliği'nde Kınalı İsimli Koyun Dördüz Doğurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikaları kapsamında açılan Sakız Koyunu Çiftliği'nde bu yıl dördüz doğum gerçekleşti. Çiftlikteki doğumlar hızla devam ederken, şu ana kadar 50 kuzu dünyaya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyunu Çiftliği'nde çiftliğin maskotlarından 'Kınalı' isimli koyun bu yıl dördüz doğurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikaları her geçen gün yeni meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında açılan Sakız Koyunu Çiftliği'nde bu yıl da yavrulamalar başladı. Sakız koyunları genelde çoklu doğum yaparken geçen yıl ikiz doğum yapan çiftliğin maskotlarından 'Kınalı' ise bu yıl dördüz doğurdu.

Çiftlikte ilk kuzular hayata merhaba demeye başlarken doğumlar da hızlandı. Geçen hafta başlayan doğumlarda şimdiden 50 kuzuya ulaşıldı. İlk doğumlarını gerçekleştiren koyunlar ikiz kuzu doğururken çiftliğin maskotlarından "Kınalı" bu kez dördüz doğum yaptı. Kuzularını bakabilmesi için özel bakıma alınan 'Kınalı'nın ve kuzularının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN