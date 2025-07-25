Aydın, Antalya ve Muğla'daki Taşınmazlar Özelleştirilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aydın, Antalya ve Muğla'daki bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi ile ilgili ihale düzenleyecek. İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini son tarihlerde vermeleri gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muğla'daki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın Didim'de üç, Antalya Alanya'da bir, Muğla'da bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin Didim'deki taşınmazlar için 19 Ağustos'a, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için 20 Ağustos'a kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.