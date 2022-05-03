Ayçiçek yağına rakip olarak ön plana çıkan kanolada ekim alanı 9 kat arttı

EDİRNE - Ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne'de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artarak, hem ayçiçeğine rakip oluyor hem de alternatif ürün oluyor.

Türkiye'nin ayçiçeği ve buğday ihtiyacını önemli ölçüde karşılan Edirne'de, çiftçinin daha karlı olarak nitelendirdiği kanolaya ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Kanolanın kış ayında ekilip erken hasat edilmesini fırsata çeviren bölge çiftçisi, ekim nöbetinde ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın ekim alanını artırdı.

Artış TÜİK verilerine yansıdı

Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine yansıdı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı. Bu yıl ise 90 bin dekar alanda üretim yapılması öngörülüyor.

Çiftçi ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği ekiyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kanola ekiminde geçen yıllara oranla artış yaşandığını söyledi. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan Arabacı, kanolanın ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirterek, kanolanın gelişimlerinin şu an iyi ilerlediğini ifade etti. Başkan Arabacı, çiftçilerin ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği gibi ekilişlere yöneldiğini vurguladı.