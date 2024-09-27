Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi İçin Antakya'ya Dönmek İstiyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki büyük depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki ayakkabı imal ve satış iş yerleri, enkaza dönüştü. Depremden 3 ay sonra Reyhanlı ilçesinde tahsis edilen Sanayi Sitesi'ne taşınan ayakkabıcılar, hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladı. Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nin tamamlanmasını isteyen ayakkabıcılar, sitelerine dönmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya'daki ayakkabıcılık sektörü, büyük darbe aldı. Hatay'da günlük 80 bine yakın üretim yapan, 17 bin kişiye istihdam sağlayan ayakkabı imal ve satış iş yerleri, enkaza dönüştü. Ayakkabıcılar, depremden 3 ay sonra Reyhanlı ilçesinde tahsis edilen Sanayi Sitesi'ne taşındı. Hatay'ın hem ekonomisine ve hem de istihdamına katkı sağlayan ayakkabıcılar, sektöre kilit vurulmaması için kurulan tesislerde çalışmaya başladı. Ayakkabı sektörü olarak üretimde Hatay'ın, erkek ayakkabısında Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladıklarını belirten Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Aydın, 6 Şubat depremi öncesinde Hatay'da günlük 80 bin çifte yakın üretim yapıldığını kaydetti. Aydın, "Hem istihdam kaybı oldu ve hem de ekonomiye takılı ihracat olmadığı için iş kaybı yaşadık. Bugün yüzde 60-70 iş kaybımız var. Bunun yanında istihdam kaybımızda aynı oranlarda bulunuyor" dedi.

'MALİYET ARTIŞI OLDU'

Reyhanlı'ya geldikten sonra özellikle sektörde maliyet artışları yaşadıklarını, fiyatların aşırı derecede yükseldiğini anlatan Aydın, "Türkiye genelinde maliyetler yüksek ama bizim de 15 ilçeden üretim yapmak için Reyhanlı'ya gelen sektör çalışanlarımız ve işverenlerimiz var. Buraya gelirken ve mesai bitiminde tekrar giderken ciddi manada külfet oluşuyor. Bugün bir firma 4 ya da 5 araçla gidip geldiğinde aylık 60-70 bin liraya yakın harcamalar meydana geliyor, bu da tabii ki ayakkabı maliyetine yansıyor" diye konuştu.

'ANTAKYA'YA TAŞINMAMIZ ŞART'

Sektörde maliyetin azaltılması için Antakya'da yapılmakta olan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen Aydın, Reyhanlı'dan tekrar kendi öz yerleşim yerlerine gitmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aydın, "Devlet yetkililerimizden ciddi manada destek bekliyoruz. Ayakkabı sektörüne el atılmasını istiyoruz. Sektör olarak Reyhanlı'dan tekrar Antakya'daki sitelerimize gitmeyi arzu ediyoruz. Bu maliyet artışını önemli ölçüde azaltacak ekonomiye yansıyacaktır" dedi.

İHRACATTAKİ PAYLARI 120 MİLYON DOLARDI'

Doğan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde ayakkabı sektörüne baktığımızda, ihracatta 1 milyar 350 milyon dolar ihracat yapılırken; bunun aracı firmalar ve kendi esnafımızla 120 milyon doları sadece Antakya ayakkabıcılarına aitti. Ama bugün itibarıyla 5-6 aydır bizim yurt dışına Orta Doğu pazarına, Avrupa'ya, Balkan ülkelerine ihracatımız tamamen durmuş vaziyette. Maliyetler yüksek olduğundan dolayı ihracat yapamıyoruz. Aslında biz Hataylı ayakkabıcılar olarak adeta bacasız fabrikayız. Hem istihdam hem üretim ve hem de ekonomiye daha çok katkı, daha iyi yarınlara ulaşmak için Antakya'ya gitmemizde fayda vardır. Devletimizden, yetkililerimizden ricamız yapımı devam eden sitemizin bir an önce tamamlanmasıdır."