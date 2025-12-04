Haberler

Avustralya'dan Ukrayna'ya 62,8 milyon dolarlık askeri yardım

Güncelleme:
Avustralya, Ukrayna'ya 62,8 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Bu yardım, ABD'nin yönlendirmesiyle NATO aracılığıyla sağlanacak.

Avustralya, Ukrayna'ya 62,8 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardım ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya 33 milyon doları ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına dahil olmak üzere 62,8 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlanacağı belirtildi.

Avustralya'nın Ukrayna'ya toplam yardımlarının yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştığı aktarılan açıklamada ayrıca, Rusya'nın gölge filosu olarak anılan gemilere yeni yaptırımlar duyuruldu.

Söz konusu yardım, NATO tarafından "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında hazırlanan planın ardından geldi.

"Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi"

ABD Başkanı Trump, 11 Temmuz'daki açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO'nun PURL girişimi kapsamında, ABD'den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna'ya destek sağlayacakları bildirilmişti.

Kanada da Ukrayna'ya PURL kapsamında 143 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
