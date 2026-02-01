Avukat Ahmet Karaca: Kripto Piyasasında Devletin Zarardan Sorumluluğu Yok

Haberler.com ekranlarında konuşan Avukat Ahmet Karaca, son dönemde sıkça tartışılan kripto varlık piyasalarına ilişkin merak edilen hukuki başlıkları değerlendirdi. Kripto yatırımlarında bireysel sorumluluğun altını çizen Karaca, dolandırıcılık vakalarından cezai yaptırımlara, vergilendirmeden icra süreçlerine kadar birçok konuda önemli uyarılarda bulundu.

YABANCI KRİPTO BORSALARINA GENEL BİR YASAK YOK

Avukat Ahmet Karaca, kamuoyunda sıkça dile getirilen "yabancı kripto borsaları yasaklandı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yabancı borsaların hepsine yönelik genel bir yasaklama söz konusu değil" dedi. Karaca, her platformun ayrı ayrı değerlendirildiğini ve hukuki çerçevenin buna göre şekillendiğini ifade etti.

DEVLET, KRİPTO KAYIPLARINDAN SORUMLU DEĞİL

Kripto piyasasında yaşanan değer kayıplarına da değinen Karaca, devletin bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Karaca, "Kripto para piyasasının batmasından dolayı vatandaşın kaybettiği parayla ilgili devletin herhangi bir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı.

KRİPTO DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NET UYARI

Birçok bireysel yatırımcının kripto piyasasında dolandırıldığını söyleyen Karaca, "Kripto paralar izlenemez" algısının tamamen yanlış olduğunu belirtti. Vatandaşlara açık bir uyarıda bulunan Karaca, dolandırıcılara para gönderilmemesi, kişisel bilgilerle borsa hesaplarının asla paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

YENİ SUÇ TİPLERİ VE AĞIR HAPİS CEZALARI

Kripto varlıklarla ilgili iki yeni suç tipinin oluştuğunu ifade eden Karaca, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinin 3 ila 5 yıl hapis cezası gerektirdiğini açıkladı. Kripto varlık zimmeti suçunda ise cezanın asgari 8 yıl, üst sınırının ise 22 yıla kadar çıkabileceğini belirtti.