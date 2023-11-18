Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon avro finansman desteği

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Yatırım Bankası'nın 400 milyon avroluk finansman desteğinin İller Bankası tarafından 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılacağını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Yatırım Bankası'nın 400 milyon avroluk finansman desteğinin İller Bankası tarafından 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılacağını belirterek, "Hiç kimse merak etmesin, afet bölgesini alt ve üstyapısıyla ayağa kaldıracağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak projelerinin finansmanını sağlamak üzere AB üyelerince oluşturulmuş bir mali kuruluş olan Lüksemburg merkezli, Avrupa Yatırım Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında afet bölgesinin ihya çalışmalarına yönelik 400 milyon avro değerinde kredi sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda kredinin, bakanlığa bağlı kuruluşlardan biri olan İller Bankası tarafından afet bölgesindeki çevresel altyapı projelerinde kullanılması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirme bulunan Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirleri ayağa kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, "Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında bir sözleşme imzalandı. 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında bu finansmanı İller Bankamız eliyle afet bölgesindeki altyapı çalışmaları için kullanacağız. Hiç kimse merak etmesin, afet bölgesini alt ve üstyapısıyla ayağa kaldıracağız" dedi.

Proje kapsamında su ve kanalizasyon altyapısının depreme dayanıklı hale getirilerek tekrar inşa edileceğini bildiren Özhaseki, "Altyapı projelerimiz, bir yandan su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlarken, diğer yandan sürdürülebilirlik ilkesi gereğince kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde işletilecek. Böylelikle deprem bölgesinde inşa ettiğimiz dayanıklı altyapılarla olası afetlere karşı şehirlerimiz daha hazır hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; altyapı projelerinin yeşil ve sürdürülebilir şehir yaklaşımı ile hayata geçirileceği ve İller Bankası'nın benzer projelerle altyapıları güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.