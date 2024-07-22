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Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

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Avrupa'nın en büyük tarım bankası olarak bilinen Rabobank'ın Türkiye'den çekilme kararı aldığı iddia edildi. Karar sonrası Rönesans Holding'in ise Rabobank'ı satın almak üzere hisse devir anlaşması imzaladığı ifade ediliyor.

Avrupa'nın en büyük tarım bankası olarak bilinen Rabobank, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bu kararın ardından Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak üzere hisse devir anlaşması imzaladı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onayları tamamlandıktan sonra Rönesans Holding'e devredilecek.

"TÜM HİSSELER RÖNESANS HOLDİNG'İN OLACAK"

Bu önemli gelişme, eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Babuşçu, 'Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor. Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı. Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'in olacak…' dedi.

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Rabobank Türkiye Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Savas Ozturk:

Bu iyi günlerimiz herkes hazırlığını yapsın rezalet günler başlıyor tasarruf yapmaktan başka çaremiz yok

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ismail Yasin:

hani veriler iyiydi.. DEMEK Kİ ONLARDA TÜİK VERİLERİNE İNANMAMIŞ...

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Adam Bey:

Terk etmeler başladı. Erken seçim!

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4
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Perwer:

Bu nasıl büyük bir banka ki, ismini ilk defa duyuyorum. Cehenneme kadar yolu var

yanıt6
yanıt1
Izzettin Sonmez:

Türkiye’de tarım mı kaldı yakında kıtlık başlasa şaşırmam Allah kurusun felaket olur

3
3
yanıtYanıtla
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