Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini "buharlaştırıyor"

Aşırı sıcakların giderek arttığı Avrupa'da kuraklığın şiddeti artarken bu durum kıta genelinde toprakları kurutarak su tedarikinin hızla azalmasına yol açıyor.

Bünyesinde uluslararası bilim insanlarını bulunduran WWA'nın analizine göre, insan faaliyetlerinden kaynaklı iklim değişikliği aşırı sıcakları giderek daha fazla şiddetlendiriyor. Sıcaklıklar ise kuraklık koşullarını kötüleştiriyor.

Yaz mevsiminin henüz ortası olmasına rağmen sıcak hava dalgaları ve kuru hava koşulları şimdiden tarımsal kayıplara neden olurken orman yangınlarını artırdı ve nehir seviyelerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesine yol açtı.

Fransız çiftçiler son 50 yılın en kötü mısır hasadıyla karşı karşıya kalırken Romanya bir milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti.

Büyük nehirlerin kuruması ise deniz ve nehir taşımacılığını aksatıyor ve enerji üretimini tehdit ediyor.

WWA analizine göre, iklim değişikliği nedeniyle Batı Avrupa'da tarımsal toprak kuraklıklarının görülme olasılığı 5 kat arttı. Kurak koşulların 6 aydır etkili olduğu Doğu Avrupa'da ise toprak kuraklığı olasılığı 11 kat daha yüksek hale geldi.

Buharlaşma riskinin görülme ihtimali ise aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 80 kat daha fazla.

Doğu Avrupa'da ise ocak-haziran dönemi ortalamasında, sıcaklık kaynaklı buharlaşma potansiyelinin iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 40 kat arttığı hesaplandı.

Öte yandan, şiddetlenen iklim değişikliği nedeniyle kuraklık eşikleri de değişti. Bu yıl görülen yağış açığı geçmişte aynı seviyede olsaydı, daha hafif kuraklığa yol açabilirdi. Ancak artan sıcaklıklar toprağın nemini çok daha hızlı çektiği için mevcut koşullar daha ciddi sonuçlar doğuruyor.

Kötüleşen koşullar, ürün kayıpları, nehir seviyelerindeki düşüş ve enerji sistemleri üzerindeki baskılara neden olurken temel ürünlerin fiyatlarını artırma riski taşıyor. Bu durumdan özellikle düşük gelirli hanelerin daha fazla etkilenme ihtimali bulunuyor.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) İklim Bilimcisi Sarah Kew, analize ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın iklimi hızla değiştiğini belirterek, "Yağış düzenleri bölgelere göre farklılık göstermeye devam etse de bulgularımız, aşırı sıcakların kıtamızdaki kuraklığın artık temel belirleyicisi haline geldiğini gösteriyor. İklim değişikliğinin olmadığı bir dünyaya kıyasla, su kaynaklarının topraklarımızdan ve nehirlerimizden çok daha hızlı buharlaştığını görüyoruz. Bu durum, geçmişte yönetilebilir düzeyde kalabilecek kurak dönemleri ciddi kuraklıklara dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi Araştırmacısı Mariam Zachariah ise küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,4 dereceye ulaştığına dikkati çekerek, "Küresel emisyonlar sıcaklıkları tahmin edildiği gibi 2,8 seviyesine çıkarırsa bu yoğun buharlaşma koşullarının görülme olasılığı iki katına çıkabilir. Bu da mevcut kuraklıklar gibi olayların artık olağan hale gelmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Zachariah, hızlı ve kapsamlı emisyon azaltımları yapılmadığı takdirde Avrupa'nın bu kavurucu ve kurak yazların tekrar tekrar yaşandığı bir geleceğe doğru ilerlediği uyarısını yaptı.