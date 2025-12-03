Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 artarak 576,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 43.380,64 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 8.087,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 9.692,07 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 düşerek 23.693,71 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,33 değer kazanarak 1,166 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düştü.

Avro Bölgesi'nde kasımda bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,8 puana çıkarak son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

AB Komisyonu, savaş nedeniyle finansman sorunu yaşayan Ukrayna'ya gelecek yıllarda mali destek sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi verilmesi ile Birlik bütçesi teminatıyla kredi verilmesini içeren iki seçenek önerdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını eleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, temel enflasyon göstergelerinin ECB'nin hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, gelecek aylarda enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine yakın seyredeceğini açıkladı.