Avrupa Borsalarında Haftanın İlk Günü Yükseliş

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,42 artarak 557,16 puana ulaştı. Almanya, Fransa ve İtalya'daki endeksler de değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 557,16 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.748,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 7.896,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 43.053,72 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 9.277,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

