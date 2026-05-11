Haberler

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, Fransa hariç haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı. DAX ve FTSE MIB gibi önemli endeksler artış gösterirken, Fransa'da CAC 40 kayıp yaşadı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji arzındaki aksaklıklar, piyasalardaki belirsizlikle birlikte izleniyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kazanarak 612,83 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 24.355,41, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 yükselerek 49.664,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 10.269,43 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 8.056,38 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.08 itibarıyla yüzde 0,051 gerileyerek 1,178 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, ABD ve İran yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının savaş öncesi seviyelerin oldukça altında seyretmesi nedeniyle oluşan enerji arz kaybı, fiyatların yüksek kalmasına yol açarken enflasyonist baskıları da artırıyor.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, şirketin ilk çeyrek sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol arzında yaklaşık bir milyar varillik kayıp yaşandığını ve mevcut krizin tarihin en büyük enerji şoklarından biri olduğunu ifade etti.

Nasser, Hürmüz Boğazı'nda birkaç hafta daha gecikme yaşanması halinde piyasalardaki normalleşmenin 2027'ye sarkmasının "kaçınılmaz" olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
Dursun Özbek'ten Icardi'nin geleceği hakkında açıklama

Beklenen açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko sonunda muradına erdi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sözler

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!