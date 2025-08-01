Avrupa Borsalarında Düşüş Yaşandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,81 azalışla 536,2 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalarak 9.068,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,47 değer kaybıyla 23.471,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,91 düşüşle 7.546,16 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 gerileyerek 39.942,82 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 1,20 artarak 1,155 oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerine yönelik adımlarının yansımaları sürerken, bu etkiler Avrupa borsalarında da fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Avro Bölgesi'nde 49,8 ve Almanya'da 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 ile yatay seyir izledi.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.