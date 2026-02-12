Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Haberler

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde Fransa hariç düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 618,52 puana indi. İngiltere, Almanya ve İtalya'daki endeksler de geriledi. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yükseldi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 değer kaybederek 618,52 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 10.402,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 24.852,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 46.222,95 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,33 artarak 8.340,56 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.34 itibarıyla yerinde seyrederek 1,187 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) ülke liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak için atılacak adımları değerlendirmek Belçika'daki Alden Biesen Kalesi'nde toplandı.

İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilotlar ve kabin ekibinin 24 saatlik greve gitmesi nedeniyle 800 uçuşu iptal etti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
