Haberler

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları günü artışla tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 581,34 puana yükseldi. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya borsaları da yukarı yönlü hareket etti. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını merakla bekliyor.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 değer kazanarak 581.34 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artışla 9,703.16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 8,085.76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,54 değer kazanarak 43,702.01 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,68 artarak 24,294.61 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.22 itibarıyla yüzde 0,52 artışla 1.176 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekerken, Fed'in politika metninde, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediğine, bu yıl istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğine işaret edildi.

Avrupa tarafında yatırımcıların odağına Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki politika faiz kararları yerleşti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ABD'nin gümrük vergilerinin de kısmi yükü nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Buna göre Enstitü, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0,1'e düşürdü. Ifo, ekonominin 2026 ve 2027'de sırasıyla yüzde 0,8 ve 1 büyümesini bekliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! Tutuklanan isimler hayli ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeninden acı haber
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title