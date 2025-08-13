Avrupa borsaları yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kazanarak 550,85 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 42.186,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 artışla 7.804,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 9.165,23 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 24.185,59 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,33 artışla 1,171 oldu.

ABD'de beklentilere paralel şekilde gelen enflasyon verileri sonrası küresel piyasalarda görülen pozitif seyir, Avrupa borsalarına da yansıdı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.