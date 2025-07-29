Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 artışla 550,58 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 9.136,32, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 24.217,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselerek 7.857,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23 artışla 41.234,31 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,154 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında tarifler konusundaki belirsizliği gideren ticaret anlaşmasını olumlu karşıladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3 ve gelecek yıl için yüzde 3,1'e yükseltti.