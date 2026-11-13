Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla İspanya hariç gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa borsalarında yapay zeka belirsizliği ve teknoloji satış baskısıyla İspanya dışındaki endeksler haftanın son işlem gününde geriledi. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 662,68 puandayken, Richemont hisseleri açılışta yüzde 7 değer kaybetti.
Avrupa borsaları, yapay zeka sektörünün görünümüne ilişkin belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla haftanın son işlem gününde İspanya hariç negatif seyrediyor.
Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 662,68 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.855,69 puandan işlem görüyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 26.722,46 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi önceki kapanışının hemen altında 51.797,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.351,47 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 19.997,73 puanda bulunuyor.
Teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Şirketler tarafında İsviçreli lüks tüketim grubu Richemont, bugün finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, eylül sonunda tamamlanan 3 aylık dönemde satışlarının sabit döviz kurlarıyla yıllık bazda yüzde 13 arttığını bildirdi.
Önceki çeyrekte bu oran yüzde 20 seviyesindeydi. Satış büyümesindeki yavaşlamanın ardından Richemont'un hisseleri açılışta yüzde 7 değer kaybetti.