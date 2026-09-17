Avrupa borsaları, petrol fiyatları ve ABD borsalarının etkisiyle yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün enflasyon baskısını azaltması ve ABD borsalarının faiz şokunu atlatarak sunduğu desteğin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

Yatırımcıların küresel merkez bankalarının faiz kararları ile Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri yakından takip ettiği günde, endeksler, yukarı yönlü bir toparlanma ivmesi yakaladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 değer kazanarak 642,86 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artarak 10.816,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kazançla 8.186,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,80 artışla 52.385,5 puana ulaştı.

Almanya'da DAX endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni gümrük tarifesi tehditlerine rağmen yatırımcıların temkinli duruşuyla yüzde 0,77 yükselerek 25.733,26 puandan kapandı.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda rahatlama oluştururken, avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,148 seviyesinde işlem gördü.

Ons altın fiyatı yükselişte

Küresel piyasalarda ons altın, artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini tetiklemesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların küresel piyasalardaki seyrinin etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 2,44 artışla 4 bin 370 dolardan işlem görürken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,54 kazançla 4 bin 410 dolara yükseldi. Değerli metaldeki bu yükselişe paralel olarak gümüşün fiyatı da spot piyasada yüzde 4,5'i aşan primle 66 dolara çıktı.

Analistler, petrol fiyatlarının son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin altın üzerindeki enflasyonist baskıyı hafiflettiğini ifade ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düzeltme hareketi de altını desteklerken, yüksek faiz ortamının kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın dördüncü gününde yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolara geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,77 azalışla 100,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kızıldeniz'de insansız hava araçlarıyla hasar gören stratejik petrol boru hattına dair olumlu haberler etkili oldu. Suudi Arabistan, boru hattı kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye almayı planlıyor.

Merkez bankalarının faiz kararları gündemde

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını 3 yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltme kararının yansımalarını değerlendiriyor. Piyasalar şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin tonlu açıklamalarının ardından yeni faiz artışlarının gelip gelmeyeceğine odaklandı.

Diğer taraftan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) 3'e karşı 6 oyla faizleri yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutma kararı alırken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın yapacağı toplantıda faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

Alman makine sektöründe daralma sürüyor

Ekonomik cephede ise Alman Makine ve Tesis İmalatçıları Birliği (VDMA), makine sektöründeki zayıflamanın sürdüğünü belirterek 2026 yılı üretim öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Daha önce durağanlık bekleyen birlik, üretimin yüzde 2 oranında azalacağını tahmin ediyor.

VDMA Başekonomisti Johannes Gernandt, yılın ilk 7 ayında üretimin reel olarak yüzde 4,1 gerilediğini ve kapasite kullanımının ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

Gernandt, "Gelişmeler doğrultusunda 2026 yılı, makine üretiminde üst üste daralma yaşanan dördüncü yıl olacaktır. 2027 için planlanan toparlanma ise yüksek jeopolitik belirsizlikler, yüksek faizler ve Almanya'nın azalan rekabet gücü nedeniyle ciddi riskler barındırıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA