Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD- İran müzakerelerinden gelen olumsuz haberlerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybıyla 613,88 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 düşerek 23.742,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalışla 8.235,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 gerileyerek 47.527,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 10.582,96 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 1,172 seviyesini gördü.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD- İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bırakırken Avrupa pay piyasalarında haftanın ilk işlem günü negatif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu görüşmelere dair açıklamasında, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirdi.

Ayrıca Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı'nı bloke etmesine NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yükselttiğine dikkati çekerek, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar avronun üzerinde arttı." değerlendirmesinde bulundu.