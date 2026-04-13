Avrupa borsaları düşüşle kapandı

ABD-İran müzakerelerinden gelen olumsuz gelişmeler sonrası Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,16 değer kaybı ile kapandı.

Avrupa borsaları, ABD- İran müzakerelerinden gelen olumsuz haberlerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybıyla 613,88 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 düşerek 23.742,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalışla 8.235,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 gerileyerek 47.527,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 10.582,96 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 1,172 seviyesini gördü.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD- İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bırakırken Avrupa pay piyasalarında haftanın ilk işlem günü negatif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu görüşmelere dair açıklamasında, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirdi.

Ayrıca Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı'nı bloke etmesine NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yükselttiğine dikkati çekerek, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar avronun üzerinde arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı

Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

Mezarlıklarda yeni dönem resmen başlıyor! Artık zorunlu olacak
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti

İhanetinin bedeli ağır oldu!

Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı

Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı