Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor: ABD-Çin Görüşmesi ve Fed Faiz Kararı Bekleniyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki görüşmeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Analistler, bu gelişmelerin piyasalardaki etkilerini takip ediyor.

Avrupa borsalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 576 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 24.212 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 42.881 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 16.030 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.661 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.222 puan seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmenin yanı sıra Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
500
