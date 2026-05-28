Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 arttı. ABD-İran müzakereleri ve ECB tutanakları piyasaların odağındaydı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 değer kaybederek 625,11 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 8.188,87 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 25.092,25 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 azalarak 10.425,96 puana düştü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,5 artarak 49.825,32 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 1,166 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa piyasaları, ABD ve İran arasında yürütülen müzakere sürecinin kırılganlığına odaklandı.
Bugün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin faizleri sabit tutma kararını beklenenden çok daha zor aldığını ortaya koydu.
Avrupa Birliği Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan artarak 93,5 seviyesine çıktı.