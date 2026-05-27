Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle İngiltere hariç pozitif seyrediyor. Teknoloji ve otomotiv hisseleri öne çıkarken, jeopolitik riskler sınırlı etki yaratıyor.

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırlıyor.

ABD tarafındaki yarı iletken hisselerindeki yükselişler bölgedeki teknoloji hisselerini de desteklerken, yeni işlem gününde otomotiv hisseleri de pozitif ayrışıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 630 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.481 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 25.334 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 50.075 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.200 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 18.380 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgede veri gündeminin sakin olduğunu ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
